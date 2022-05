Voor groot verlies: 3x anders dan anders rouwkaarten

Tegenwoordig zijn er genoeg rouwkaarten die meer warmte bieden dan enkel de woorden ‘met oprechte deelneming’. 5x mooie, moderne verlieskaarten.

Als we aan rouwkaarten denken, dan zien we een standaard afbeelding voor ons met bloemen of kaarsen, of een nietszeggende horizon in zwart-wit. Met teksten als ‘met oprechte deelneming’, of ‘gecondoleerd’ kan zo’n kaartje kouder overkomen dan we eigenlijk bedoelen. Maar hoe vind je de juiste woorden om zo’n moeilijke emotie – rouw – uit te leggen? Deze bijzondere rouwkaarten zijn bijna als een echte knuffel.

Anders dan anders rouwkaarten

De rouwkaarten van Poehee

Moderne kaarten met teksten als ‘Ik mis met je mee’ en ‘Wat het mooist was, mist het meest’. Tekstschrijver Carolien Dircken maakt voor Poehee teksten die troost en steun bieden. De kaarten worden gedrukt of hand gestempeld op stevig papier. Ze maken niet alleen rouwkaarten trouwens, maar allerlei verschillende kaarten voor de minder fijne momenten in het leven.

De verlieskaarten van Verlieskunst

‘De woorden zijn vaak te afstandelijk, de afbeeldingen op de kaarten cliché,’ staat er op hun website. Marlon Doomen en Babet te Winkel van @verlieskunst noemen het een gemiste kans om écht troost te kunnen bieden. Daarom besloten ze een reeks kaarten te maken die troosten en ruimte geven aan verlies. ‘Niet enkel een kaart voor het traditionele condoleancekaartmoment, maar juist ook kaarten vóór een verlies of voor jaren later.

De kaarten van Daglief

Voor als je zelf heel goed weet wat je op een kaart wilt zetten: op de website van Daglief kun je zelf je rouwkaarten in elkaar zetten. Kies een ontwerp, maak je bewerkingen en voeg je eigen tekst toe.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Verlieskunst