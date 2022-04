Voor meer rust in je hoofd: laat die telefoon eens liggen

Het is een handig ding, die smartphone van ons. Hij helpt ons zo in het dagelijks leven, dat we bijna zelf niet meer na hoeven te denken. Maar het constante gebruik van al die apps zorgt ook voor onrust. Hoe krijg je weer rust in je hoofd?

Online editor Bente: “Ik merk pas dat mijn telefoon en ik nogal hecht zijn als ik met mezelf afspreek dat ik hem eens drie uur met rust laat. Moet lukken. Maar het blijkt toch best moeilijk te zijn om er bij uit de buurt te blijven.

Even mijn mail checken of kijken hoeveel saldo er op mijn rekening staat. Ik heb eigenlijk ook de ingebouwde rekenmachine nodig en moet de neiging onderdrukken om Instagram en Facebook te openen. Aan het eind van die drie uur heb ik een hele waslijst aan to-do’s waar ik het ding voor nodig heb. Ai.

Zonder dat we het door hebben zijn we dus best een beetje verslaafd geraakt aan onze handige zakcomputers, ik in ieder geval wel. Volgens geheugentrainer en neurowetenschapper Boris Nikolai Konrad is dat funest voor het geheugen. Hij zet al zijn afspraken niet meer in zijn digitale agenda, maar probeert ze te onthouden door in beelden te denken.”

Konrad in een artikel voor het AD: ‘Als je weet dat je alles kunt opzoeken, onthoud je minder.’ Of te wel: je geheugen gaat erop achteruit. Volgens de neurowetenschapper moeten we ons brein blijven gebruiken om het gezond te houden.

Het geheugen trainen

En dan is er nog zo’n vervelend nadeel aan onze afhankelijkheid: door al dat gegoogle op onze telefoon creëren we ook onrust in ons hoofd. Volgens Konrad krijgen we er het gevoel van dat we het niet meer kunnen bijbenen, al die informatie die we tot ons nemen.

Volgens hem helpen geheugentechnieken niet alleen om namen, gezichten en taken niet te vergeten, maar ze creëren ook de rust in ons hoofd waar we zo naar verlangen. Hoe kun je je geheugen dan trainen? Daar schreef de neurowetenschapper een boek over.

