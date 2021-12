Waarom je nooit te oud bent om aan een nieuwe hobby te beginnen

Houden je leeftijd en (gebrek aan) ervaring je tegen om een nieuwe hobby te starten? Bij Flow’s Sara in eerste instantie wel, toen ze op ballet wilde. Maar ze is begonnen.

Een tijd terug voelde ik een sterk verlangen om met balletlessen te beginnen. Ik had nul ervaring, maar ballet heeft iets magisch en ik wilde het dolgraag leren. Ook leek het me goed voor mijn houding en balans. Toch hield ik mezelf tegen, want aan ballet begin je toch op je vierde, en niet als je ergens in de twintig bent? Wat als ik het probeer en keihard faal? En ik zie er toch helemaal niet uit als een ‘standaard’ ballerina?

Gelukkig heb ik die gedachten van me af kunnen werpen. Maatregelen en lockdowns zorgden ervoor dat ik niet belemmert wilde blijven door dit soort negativiteit. Dus in het kader van: ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan, trok ik de stoute schoenen aan – of in dit geval een setje roze balletschoenen – en startte ik een beginnerscursus van één jaar.

Totaal nieuw en verfrissend

En ik vind het heerlijk! Ik ga er elke week met veel plezier naartoe. De lessen geven me energie en het voelt verfrissend om iets te leren wat totaal nieuw voor me is. Tijdens de eerste les was ik nog wel erg verlegen – dit blijft voor mij altijd, mijn leeftijd maakt daarbij niets uit – en kon ik wel door de grond zakken toen iedereen de eerste danspas met hun rechtervoet begon en ik met m’n linker. Maar dat zijn kleine dingen in vergelijking met hoe ik me voelde toen de muziek startte en we begonnen met dansen. Zo helemaal in het moment, gefocust op de bewegingen. Vrij en blij. Dat is echt fantastisch. Ik ben mezelf heel dankbaar dat ik ben begonnen.

Ook bijzonder: volgens de balletjuffrouw zit de meeste enthousiasme en energie in de beginnersklassen. Juist omdat ze zo graag willen leren. Dus of het nu paardrijden, yoga, wedstrijdzwemmen of schaken is. Ik zeg: gewoon proberen, je weet maar nooit wat voor positiviteit het je kan brengen.

Drie motiverende mantra’s

Deze helpen mij op het moment dat ik met iets nieuws wil beginnen. Dan schrijf ik ze op en plak ik ze bijvoorbeeld in mijn agenda, op mijn spiegel of in mijn bullet journal.

Positiviteit is vooruitgang. Ik verdien het beste. Alle ervaringen helpen mij groeien.

