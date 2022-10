Waarom je snoozen niet moet willen

Eindeloos je wekker uitdrukken in de ochtend is niet alleen irritant voor je huisgenoten, zelf kun je het snoozen ook beter afleren, volgens experts én managing editor Maaike Beekers.

Nu het buiten koud en nat wordt, is het weer bal in huis. In zo’n beetje elke kamer gaat er beurtelings een wekker af ’s morgens, tussen zes en acht. Vervolgens worden die na enige tijd uitgedrukt en gaan ze tien minuten later weer af. Om gek van te worden. Vooral omdat de heren in huis vervolgens heerlijk verder tukken, en ik vanaf het eerste piepje gefrustreerd naar het plafond lig te staren. Mijn wekker gaat pas over een uur.

“Snoozen is gewoon lekker,” klinkt het als ik erover begin. “Moet je ook eens proberen.” Eentje stelt zelfs voor om mijn wekker dan éxtra vroeg te zetten, “dan kun je je nog eens vaker omdraaien.” Er wordt enthousiast geknikt – jááá extra omdraaien – de heren zijn het duidelijk met elkaar eens en zien het probleem niet. Aangezien ik in de minderheid ben, besluit ik er even wat experts bij te halen om mijn standpunt kracht bij te zetten. En die zeggen het volgende:

Waarom snoozen slecht voor je is

Als je je slaap onderbreekt is-ie minder goed van kwaliteit, volgens de Amerikaanse professor Matthew Walker, die het boek Why we sleep schreef. Je kunt dus beter in een ruk doorslapen als je overdag fit wil zijn, dan je laatste uur slaap te fragmenteren.

Bij elk piepje van je wekker wordt je hart letterlijk gealarmeerd, zegt dezelfde expert. Een onnodige aanslag, en dat elke dag, een aantal keer opnieuw.

Volgens de Britse slaapdokter Neil Stanley maak je stresshormonen aan, elke keer als je wekker afgaat. Niet bepaald een rustige manier om je dag te beginnen dus.

De Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister zegt dat je maar een bepaalde hoeveelheid wilskracht beschikbaar hebt. Als je daarvan een deel opmaakt aan het overwegen op te staan, blijft er minder over voor de rest van de dag.

Kortom: beter zet je je wekker zo laat mogelijk, om uitgerust je dag te beginnen, zeggen de experts. En deze onvrijwillige snooze-deskundige is het daar hartgrondig mee eens.

