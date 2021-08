Wat is Yoga Nidra? Tips om het zelf uit te proberen

Slaapyoga wordt Yoga Nidra ook wel genoemd, de yogavorm waarbij je op je rug gaat liggen en je ogen sluit. In Flow 7 kun je een verhaal lezen over deze yogavorm. We verzamelden een aantal video’s om het zelf uit te proberen.

Yogadocent Moena de Jong kwam met Yoga Nidra in aanraking tijdens haar opleiding tot hatha yogadocent. Ze leidt er tegenwoordig andere docenten in op. “Het is een mooie yogavorm om diep te ontspannen,” zegt ze. “We raken belast en vermoeid door alle indrukken en prikkels die we ongemerkt in ons opnemen. Yoga Nidra helpt die te reguleren en op te ruimen.”

Online oefeningen

Het is een toegankelijke vorm van yoga die steeds populairder wordt. Bijna elke yogaschool heeft tegenwoordig wel een les op het programma staan. Ook online zijn een aantal oefeningen te vinden.

In deze (betaalde) video’s van Yogatv word je in verschillende sessies begeleid. Je kunt kiezen voor een ochtendsessie van twintig minuten, maar ook voor een langere video.

House of Deeprelax heeft een app ontwikkeld, waarmee je elke dag (ook wanneer je even geen internet hebt) een oefening kunt proberen. Door de gevarieerde duur kun je ze overal volgen.

Meer lezen

Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com