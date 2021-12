Wat wordt jouw woord voor het jaar 2022?

Sinds een paar jaar kiest online editor Merel een woord voor het nieuwe jaar. Dit woord staat voor een intentie en zet ze zo veel mogelijk centraal. Het is een fijne manier gebleken om het jaar een beetje richting te geven.

Je hoeft niet aan goede voornemens te doen om je nieuwe jaar toch met een frisse start te beginnen. Vaak zijn we geneigd om onszelf te onderwerpen aan van alles wat beter moet: fanatieker sporten, vaker oma bellen, elke dag koken, langer wandelen, een betere vriend zijn, enzovoorts. Natuurlijk zijn dit allemaal dingen die heel positief kunnen zijn, maar we mogen uitkijken dat we de lat niet te hoog leggen voor onszelf. We moeten al genoeg.

Door een woord van het nieuwe jaar centraal te stellen heb je een richtlijn en spreek je een wens of een intentie uit voor en naar jezelf. Je mag jezelf het hele jaar de ruimte geven en jezelf er door het jaar heen aan helpen herinneren terug te keren naar je gekozen woord. Vraag je af: zit ik nog op het pad dat ik aan het begin van het jaar ben ingeslagen?

Een koers kiezen

In 2021 koos ik twee woorden van het jaar. Het eerst woord was ‘groei’. Dat woord was bedoeld voor mijn ondernemerschap en stak ik zakelijk en professioneel in. Het tweede woord was een persoonlijker woord, namelijk; ‘verzachten’. In mijn journal schreef ik onlangs dat het eerste woord me het hele jaar is bijgebleven en ook heel goed voor mij heeft uitgepakt. Ik pakte allerlei kansen aan dit jaar en ik zocht actief naar manieren om mijn ondernemerschap te verdiepen. Echter, het tweede woord vond ik lastiger en daar moest ik mezelf vaker aan herinneren. Door dat te doen, had ik geregeld een moment van reflectie; ben ik nog mild voor mezelf of ben ik weer aan het verharden? Ik durf wel te zeggen dat als ik dat woord niet had gekozen voor 2021, ik er niet zo bewust bij stil zou hebben gestaan. Het werkt dus wel degelijk voor mij.

Voorbeelden

Komen er al woorden bij je op, die je zou kunnen kiezen voor het nieuwe jaar? Misschien vind je het lastig om iets te bedenken; voor dat geval heb ik een aantal voorbeelden op een rij gezet. Natuurlijk zijn er ontelbaar veel woorden te bedenken, maar misschien helpt dit je op weg.

Plezier

Rust

Spelen

Vertragen

Licht

Zorg

Verbinding

Buiten

Beleven

Vragen

Ontspanning

Verheugen

Helpen

Verzachten

Leren

Helen

Groei

Geven

Avontuur

Luisteren

En dan?

Goed, daar zit je dan met je gekozen woord: wat doe je er dan mee? Ik schrijf het woord graag (groot) op in mijn journal. Vervolgens maak ik een ‘associatie pagina’, waarbij ik allemaal woorden en zinnetjes opschrijf die voor mijn gevoel bij het woord passen. Misschien wil je om het woord heen tekenen of stickers of foto’s plakken. Ook schrijf ik een aantal concrete dingen op: wat wil ik met dit woord bereiken? Komen er al wat plannen bij me op?

Deze dingen opschrijven is natuurlijk niet verplicht, maar het is wel een handige manier om gedurende het jaar terug te kunnen keren naar je intenties. Dat terugkeren doe ik twee of drie keer per jaar. Aan het einde van het jaar, wanneer ik een nieuw woord ga kiezen, schrijf ik op hoe het woord van het afgelopen jaar voor me heeft gewerkt. Het is een mooie manier om terug te blikken en na te denken over je wensen voor het nieuwe jaar.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Emma Dau/Unsplash.com