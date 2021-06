Wineke werd yoga- en mindfulnesscoach

Wineke van Aken woont in Amsterdam en is een yoga- en mindfulnesscoach. Ze vertelt erover in Flow 5.

Wat ben je aan het doen?

“Veel groepstrainingen en retraites naar het buitenland die ik organiseer, gingen of gaan nu niet door. Gelukkig heb ik jarenlang getraind met meditatie en ik weet: mijn stress gaat voorbij. Ik klamp me niet vast aan de onzekerheid en blijf niet hangen in frustratie of gepieker. In plaats daarvan geniet ik van het samenzijn met mijn partner die nu ook thuis werkt, van de wandelingen die we maken naar het strand en de vogels in de tuin.”

Richt je je nu meer op online?

“Klopt. In de zomer werd ik door een internationaal bedrijf gevraagd om drie keer per week een meditatie via Instagram te begeleiden. En sinds dit najaar bewerk ik programma’s en spreek ik meditaties in voor de wereldwijde app Petit BamBou. Geweldig dat dit wél kan.”

Waarom koos je voor mindfulness coaching?

“Ik werkte als consultant bij een communicatiebureau, een pittige baan met deadlines, targets en klanten. Fouten mocht ik van mezelf niet maken en ik was vaak de laatste die nog op kantoor zat. Tot ik tijdens een retraite Handboek meditatief ontspannen van Jon Kabat-Zinn las, en dacht: hier wil

ik iets mee.

Meditatie maakte me blijer, lichter. Alles werd leuker. Na mijn opleiding ging ik in een vergaderruimte yoga- en meditatielessen geven aan mijn collega’s. Ik kwam erachter dat ik daar veel meer voldoening uit haalde dan uit het ontwikkelen van een tandpastacampagne voor een multinational.”

Wat maakt het verschil?

“Instincten als bij de groep willen horen of controle willen houden als je onzeker bent, roepen die stress op. Als je meer in contact komt met je gevoel, wordt het leven makkelijker. Je kunt je zorgen maken om alle mailtjes die je nog moet beantwoorden, maar als je hart zegt: ik voel me goed en heb zin om een stukje te gaan wandelen, waarom zou je daar dan niet naar luisteren? Je hebt er vaak meer tijd voor dan je geest denkt. Als dat kwartje bij iemand valt, ga ik ’s avonds tevreden slapen.”

