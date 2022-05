Zo kalm als een monnik: 4 tips

Zouden we ook wel willen, de kalmte van een monnik. Want hoe blijf je een beetje kalm te midden van een druk leven? Vier tips.

Journalist Dani Blum vroeg voor The New York Times aan monnik Shunmyo Masuno: ‘Hoe blijf je met beide voeten stevig op de grond staan in een onrustige wereld? De Japanse monnik schreef onder meer het boek Zen & de kunst van eenvoudig leven en weet daar dus wel raad mee: de kalmte opzoeken in je hoofd en lijf. Zijn tips in het artikel:

Zo blijf je kalm in een chaotische wereld

Sta vroeg op. En dan bedoelt-ie niet dat je om vier uur ’s ochtends al naast je bed moet staan. Maar het kan helpen om een halfuurtje eerder de wekker te zetten, zodat je die extra tijd helemaal voor jezelf hebt. Dit klinkt een beetje als de miracle morning waar we eerder over schreven. Maak elke ochtend tien minuten schoon. En doe elke dag een ander deel van je huis. Doe op maandag bijvoorbeeld je slaapkamer, op dinsdag kun je een wasje draaien en ophangen en zo door. Volgens de monnik start je op die manier je dag met een volbrachte taak, en dat geeft een goed gevoel. Dat fijne gevoel neem je voor de rest van de dag met je mee. Mediteer in de ochtend om je voor te bereiden op je dag. Ben je niet zo van stil op een kussentje zitten om je ademhalingen te tellen? Er zijn ook andere manieren van mediteren die je misschien beter liggen. Focus wat vaker op je ademhaling. Merk je dat je wat gespannen bent? Probeer dan door je buik adem te halen. Bijvoorbeeld vier seconden inademen, vijf seconden vasthouden en zeven seconden uitademen. Volgens de monnik zorgt een langzame en diepe ademhaling ook voor een rustiger gevoel. We schreven ook een artikel met ademhalingsoefeningen tegen stress.

Tekst Bente van de Wouw Bron New York Times Fotografie Paul Earle/Unsplash.com