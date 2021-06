Verlangens hebben: zo leer je ze kennen

We zouden onze verlangens veel serieuzer mogen nemen − ook als ze onuitvoerbaar lijken, bepleit journalist Annemiek Leclaire in Flow 5.

We zijn geneigd om lastig uit te voeren verlangens weg te duwen, maar we kunnen ze juist lucht geven. In een artikel in The New York Times met de titel Go ahead. Fantasize zegt gelukspsycholoog Martin Seligman dat dagdromen ons veerkracht geven; ze onttrekken ons aan de saaie routine en geven een hoopvol beeld van wat de toekomst kan zijn. Zo heeft journalist Annemiek Leclaire dat ook altijd gezien: haar verlangens, hoe onwerkelijk ook, hechten haar aan het leven.

Luisteren

Waar droom ik van? Waar gaan mijn gedachten steeds naartoe? Om je verlangens echt te leren kennen is introspectie nodig, zegt Britse psychotherapeut Charlotte Fox Weber. Het begint met ruimte maken voor wat je voelt en denkt, en daar met nieuwsgierigheid naar kijken. Als je worstelt met iets, of piekert, stel jezelf dan eerst eens de vraag: wat wil ik nou eigenlijk écht? Of vraag het aan een ander: ‘Waar denk jij dat ik nou eigenlijk echt naar verlang?’

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Averie Woordard/Unsplash.com