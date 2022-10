Mental health day #2: een museum over het kunstwerk tussen je oren

Deze week is het de Dag van de Mentale Gezondheid, en krijg je van ons tips en inzichten waar je echt mee aan de slag kunt. Vandaag: Museum van de Geest heeft een speciaal plekje in ons hart, omdat het er draait om het kunstwerk tussen je oren (en je er een speciale Flow route kunt lopen).

Op loopafstand van het station in Haarlem vind je een bijzonder museum in een prachtig oud gebouw: het Museum van de Geest. Vroeger werden hier ‘dwazen en dollen’ opgesloten. Tegenwoordig kun je er allerlei werken bekijken die iets met je geest te maken hebben.

Omdat een museum soms zo overweldigend is en we bij Flow erg geloven in vertragen, hebben we een speciale Slow Art Route samengesteld die je in het museum kunt volgen. Tijdens deze route draait het om vertragen en verwonderen. Je gaat niet alle werken uitgebreid bekijken, maar focust op vijf werken. En daar neem je de tijd voor. Want als je minder ziet, zie je gek genoeg meer. Door zo’n vijf tot tien minuten per kunstwerk stil te staan en het op je in te laten werken, kom je tot rust, zie je details, komen er gedachten op over jezelf en of het kunstwerk, en loop je na een uur met een ander gevoel weer het museum uit.

Uit onderzoek blijkt dat de museumbezoeker gemiddeld 17 seconden naar een kunstwerk kijkt. Jammer, want is een museum er ook niet om te vertragen, je te verwonderen en je geest te voeden?

Slow Art werd in 2009 bedacht door de Amerikaan Phyl Terry en jaarlijks wordt in musea over de hele wereld nu een Slow Art Day georganiseerd.

Hier lees je meer over de Flow Slow Art Route, of bekijk een sneak peek van de route.

Meer over het Museum van de Geest vind je op Museumvandegeest.nl

Tekst Irene Smit Illustratie Karen Schipper