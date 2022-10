Mental health day #4: volg onze gratis mental health mini-cursus

Maandag was het de Dag van de Mentale Gezondheid, en daarom krijg je deze week van ons tips en inzichten waar je echt mee aan de slag kunt. Vandaag: meer over de Flow mental health-nieuwsbrieven.

Het is voor velen een heftige tijd. We leven in een prestatiemaatschappij waarin de lat enorm hoog ligt en we enorm veel van onszelf vragen. Daarna leven we in iets wat ook wel ’the age of information overload’ wordt genoemd. Je krijgt meer prikkels en nieuwe informatie te verwerken dan ooit. En dan zijn er ook nog oorlog, onzekerheden en crises op vele gebieden.

Het valt soms niet mee overeind te blijven. Merk jij nou ook dat je het lastig vindt om een weg te vinden in deze tijd? Dan heb je misschien wat aan onze mental health mini-cursus. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvang je een maand lang elke week een mail die in het teken staat van je mentale gezondheid.

Want we vinden het zo belangrijk: zorgen voor je geest, stilstaan bij hoe het met je gaat, en – als dat lukt – er open over kunnen zijn. In de cursus delen we inspirerende en persoonlijke verhalen van Flow-makers, playlists (omdat muziek luisteren zo ­ontspannend kan werken), troostquotes en lees- en kijktips. En mooie plaatjes natuurlijk, zoals je van ons gewend bent. We hopen dat je er iets aan hebt.

Hoe werkt het?

Aanmelden is gratis en kan op elk moment. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief. Of lees er hier meer over.

De mini-cursus mental health bestaat uit:

Week 1: Het kan niet altijd goed gaan.

Het kan niet altijd goed gaan. Week 2: We keren naar binnen.

We keren naar binnen. Week 3: Hoofd uit, creativiteit aan.

Hoofd uit, creativiteit aan. Week 4: We gaan naar buiten.

