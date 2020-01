Wandelen van hut naar hut voor een paar dagen of langere tijd, kan avontuurlijk en ontspannend zijn. 3 huttentochten in Europa.

Jotunheimen, Noorwegen

Deze bergketen in Scandinavië bestaat uit een verzameling hoge bergen, die te bewandelen is in een trektocht van 9 dagen. Tussen de rotswanden van de Jotunheimen loopt het kilometerslange Gjendemeer, een groenblauw fjord. De wandeling is zwaar, maar het uitzicht tijdens de tocht loont.

Meer informatie over deze tocht vind je hier.

Dingle Way, Ierland

Deze tocht van 179 kilometer loopt rond het Dingle-schiereiland in County Kerry. Je start in Tralee en loopt in ongeveer een week het hele eiland rond om uiteindelijk weer terug te komen bij het begin. De wandeling staat bekend om zijn afwisseling in landschap. Zo is de oceaan altijd dichtbij en loop je over verschillende boerenvelden en zandstranden.

Meer informatie over deze tocht vind je hier.

Tour des Combins, Zwitserland en Italië

Tijdens deze bergtocht van zes dagen loop je rondom het Combins-massief (4134 m), aan beide zijden van de grens tussen Zwitserland en Italië. Aan het eind van iedere dag vind je berghutten, waar wel vroegtijdig voor gereserveerd moet worden. De wandeling is veeleisend, maar goed te doen voor de gemiddelde wandelaar.

Meer informatie over deze tocht vind je hier.

Fotografie Matej Drha/Unsplash.com, Ian Schneider/Unsplash.com, Kilian Amendola/Unsplash.com