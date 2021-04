3x wandeling op de Veluwe

De Veluwe is een prachtig gebied om te wandelen, te fietsen of gewoon in de natuur te zijn. 3x een wandeling op de Veluwe.

Boswachterspad Kootwijk

Een gevarieerde wandeling van 16 km die een goed beeld van de Veluwe geeft. Je komt langs stuifzand en oude eikenbossen en je komt er (vooral in het voorjaar) veel dieren tegen, zoals de dodaars, zwarte spechten, eksters, raven en wilde zwijnen. Je start bij de parkeerplaats aan de Grevenhout in Uddel. Vanaf hier volg je de oranje paaltjes. Je loopt over een onverhard pad en onderweg zijn er voldoende plekken om even uit te rusten. Honden mogen dit pad ook volgen, zolang ze maar wel zijn aangelijnd.

Meer informatie over het boswachterspad vind je hier.

Landgoed Schovenhorst

Een cultuurhistorische wandeling over het Landgoed Schovenhorst van 8,5 km. Het landgoed is een verzameling van bossen, bomentuinen en mooie gebouwen met een rijke geschiedenis. Om tijdens het wandelen meer te leren over de omgeving, is er een fijn routeboekje beschikbaar, met daarin verhalen over het landgoed. Om de route te lopen, volg je de rode paaltjes vanaf de Beukenlaan in het centrum van het landgoed.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

Romeins Marskamp

Het enige Romeinse Marskamp dat in Nederland is teruggevonden, vind je bij Ermelo. Door opgravingen is ontdekt dat het leger van Marcus Aurelius in het jaar 170 na Christus op deze heide een kamp had opgeslagen voor een aantal dagen. Ook liggen langs de route verschillende grafheuvels; heuvels waar mensen vanaf 2800 v. Christus hun doden begroeven. De route is 6,7 km en is te volgen aan de hand van paaltjes met daarop een afbeelding van een Romein.

Meer informatie over deze wandeling vind je hier.

*Op de website van Visit Veluwe vind je nog meer wandelingen op de Veluwe.

*Wandelingen in andere provincies (en landen) vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw