IJsland is een plek van extremen. Het landschap verandert voortdurend en hoewel de wandelingen vaak wat pittiger zijn, word je beloond met prachtige, afwisselende uitzichten. 3 wandelingen in IJsland.

Laugavegur

Dit is de meest populaire trektocht en neemt ongeveer 4 dagen in beslag. De route begint in Landmannalaugar, waar je nog een bezoek kunt brengen aan de hot springs voordat je begint met de wandeling. Iedere dag is anders tijdens het lopen van deze tocht. Je loopt watervallen en gletsjers tegemoet en komt langs geisers, zwart zand, hot springs en vulkanen. Onderweg slaap je in een van de berghutten of in een tentje op het terrein. In totaal bedraagt de wandelroute 53 km.

Meer informatie over de wandeling vind je hier.

Kjalvegur the old

Deze wandelroute ligt tussen de gebieden Hveravellir en Hvítárnes in Kjalvegur en is erg goed te doen voor de beginnende wandelaar. Je start in Hveravellir, waar je net als bij bovenstaande wandeling kunt beginnen met een bezoek aan een van de hot springs. Je komt langs kraters van vulkanen, er is onderweg veel groen en je steekt regelmatig rivieren over. In totaal bedraagt de wandelroute 41 km. Je doet er zo’n 2 tot 3 dagen over.

Meer informatie over de wandeling vind je hier.

Esja

Heb je weinig tijd maar wil je wel wat van de IJslandse natuur zien? Dan kun je ervoor kiezen om de tafelberg Esja te bewandelen, zo’n half uur rijden vanaf Reykjavik. Er zijn verschillende routes naar de top (900 meter), zowel makkelijke als meer uitdagende tochten. Afhankelijk van de route loop je gemiddeld een paar uur.

Meer informatie over de wandeling vind je hier.

*We verzamelden naast de wandelingen in IJsland ook twee bijzondere slaapadresjes in IJsland.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Michael Hacker/Unsplash.com, Daniele Buso/Unsplash.com, Serey Morm/Unsplash.com