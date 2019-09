3 x interrail routes

Met de trein door (een deel van) Europa reizen, het kan met een interrailpas. Ter inspiratie delen we drie mogelijke interrail routes.

Van West naar Oost

Berlijn – Krakau – Praag – Boedapest – Belgrado – Zagreb – Split – Ljubljana – Wenen

Je begint je reis in Berlijn. Vanuit daar ga je door naar Krakau in Polen. Deze voormalige hoofdstad heeft een oud centrum waar genoeg te zien en te doen is. Pak vanaf hier de trein naar Praag, Tsjechië. Het historische deel van deze stad is zo goed bewaard gebleven, dat je er bouwstijlen uit verschillende eeuwen tegenkomt. Na een paar dagen Praag reis je door naar Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Bezoek een van de bekende badhuizen, wandel in de avond over De Kettingbrug (die de stadsdelen Boeda en Pest verbindt) of neem een kijkje in een van de vele musea.

Volgende stop is Belgrado, Servië. Je vindt hier veel gebouwen in de klassieke art nouveau-stijl en er zijn veel mooie kerken om te bezoeken. Voor aangenaam uitzicht tijdens de zonsondergang kun je een bezoek aan het Kalemegdan fort plannen. Na Belgrado doe je de steden Zagreb, in het binnenland, en Split, aan de kust, in Kroatië aan. Op de weg terug naar huis bezoek je Ljubljana, een kleine stad in Slovenië waarin je overal de natuur terugvindt. Je kunt het centrum verkennen per fiets of vanuit het water op een paddle-board. Je reis eindigt in Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk, een belangrijke plek op het gebied van cultuur, wetenschap, geschiedenis en entertainment.

Scandinavië

Kopenhagen – Malmö – Stockholm – Luleå – Narvik – (via boot) Bodø – Trondheim – (via bus) – Bergen – Hardangervidda – Oslo – via Göteborg terug naar Kopenhagen.

Heb je wat langer de tijd, dan kun je een treinreis door Scandinavië overwegen. Je reis start in Kopenhagen. Vind je het niet fijn om langere tijd aan een stuk door in de trein te zitten, dan kun je ook eerst een stad in Duitsland bezoeken voordat je Denemarken in gaat. Kopenhagen is een sfeervolle stad aan het water. Historisch, maar ook zeer modern. Loop langs de haven, breng een bezoek aan het bijzondere (pret)park Tivoli of bekijk een van de vier paleizen van Amalienborg. Reis via de knusse stad Malmö naar Stockholm, Zweden. Het centrum is ideaal om per fiets te verkennen. Breng ook zeker een bezoek aan het fotomuseum Fotografiska. Even de stad uit? Je kunt per boot een van de eilanden vlakbij Stockholm ontdekken.

Via Luleå reis je door naar Narvik, een indrukwekkende route met de trein. Je komt langs afgelegen berkenbossen, toendra en hoge bergen. Net voordat je de grens naar Noorwegen passeert, zul je de Kebnekajse kunnen zien, de hoogste berg van Zweden. Narvik wordt ook wel de toegangspoort van de Noorse wildernis genoemd. Dit gebied is ideaal voor het beoefenen van een buitensport, zoals kajakken, fietsen of wandelen. Het is ook mogelijk om een dagje walvissen te spotten per boot.

Met de ferry ga je naar Bodø. Vanuit hier reis je weer met de trein verder naar Trondheim. Deze plek staat bekend om de goede (en prijzige) vis en je vindt er meerdere kunstmusea. De volgende stop is Bergen, de toegang naar de fjorden. Het heeft een gemoedelijke sfeer met de zee en natuur altijd dichtbij. Houd je van avontuur, dan kun je onderweg van Bergen naar Oslo een stop maken in het nationale park Hardangervidda. De reis eindigt in Oslo, waarna je via Göteborg weer terug naar Kopenhagen reist.

Zuid-Europa

Parijs – Lyon – Avignon – Barcelona – Madrid – Lissabon

Een fijne route naar het zuiden van Europa. Je begint je reis in Parijs en kunt hiervoor de hogesnelheidstrein nemen (je betaalt dan enkel reserveringskosten) of een combinatie van lokale treinen. Na Parijs stop je in Lyon, in het oosten van Frankrijk. Deze historische stad kent genoeg bezienswaardigheden om een paar dagen te vertoeven.

Vanuit hier reis je verder naar Avignon, wat ook wel het Rome van Frankrijk wordt genoemd, omdat verschillende pausen hier langere tijd gehuisvest waren. Het centrum ligt binnen een hoge stadsmuur van 4,2 kilometer lang en staat sinds 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Barcelona in Spanje is je volgende bestemming. Breng een dag op het strand door, proef verschillende tapas en verken de stad per fiets of te voet.

Vanuit hier kun je meteen doorreizen naar Madrid, maar met wat extra tijd is een omweg via Valencia ook aan te raden. Laatste stop is Lissabon, Portugal: neem bij aankomst tram 28 voor een goedkope kennismaking met de stad. Moe van de reis? Bezoek een van de nabije stranden om even bij te komen. Je kunt met de trein weer terug naar Nederland, of boek een enkeltje met het vliegtuig.

Benieuwd naar andere mogelijke routes? Neem eens een kijkje op Interrail.eu.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie uitgelichte afbeelding Balazs Busznyak/Unsplash.com