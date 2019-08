5 manieren om je reisdagboek te vullen

Tijdens het reizen zijn er altijd bijzondere momenten, die je het liefst in een potje wil stoppen om voor altijd te bewaren. Terwijl we wachten op deze uitvinding, noemen we 5 manieren om ze vast te leggen in een reisdagboek.

Schrijf details op

Het zijn de allerkleinste details die als eerste vervagen. Probeer juist deze dingen op te schrijven terwijl je aan het reizen bent. De naam van het drankje dat je zo lekker vond, dat ene leuke straatje met vintage winkels, de geur van een bepaalde bloem die je overal tegenkwam. Neem iedere dag tien minuutjes om dit kort (of uitgebreid) neer te pennen in je reisdagboek en je hebt na de vakantie een mooie verzameling.

Maak het tastbaar

Door niet alleen te schrijven, maar ook te plakken in je schrift. Bonnetjes, entreetickets, stickers van de stukken fruit die je kocht, een blaadje van een boom dat je zo mooi vond. Zo wordt je reisdagboek meteen lekker dik en zijn je herinneringen makkelijker terug te halen.

Plak er foto’s in

Laat tussen de regels tekst door wat ruimte over om foto’s van je reis in te plakken. Nog makkelijker: met een instant camera kun je de foto’s schieten én meteen printen. Zo kunnen ze regelrecht je reisdagboek in.

Maak illustraties

Misschien nog wel leuker dan foto’s: het maken van je eigen tekeningen van je reis. Dat mooie uitzicht vanaf die bergtop, een lokale bewoner met een karakteristiek gezicht, je favoriete maaltijd. Je hoeft er niet goed voor te kunnen tekenen, zolang jij maar onthoudt waar de tekeningen voor staan.

Voeg dialogen toe

Gesprekken die je het liefst wilt onthouden kunnen juist snel vervliegen. Schrijf ze op, de dialogen. Dit hoeft niet uitgebreid te zijn, je kunt ook alleen de belangrijkste woorden neerpennen.

Meer verhalen over reizen vind je in onze special Flow reizen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Burst/Stocksnap.io

Kijk hier voor alle actuele aanbiedingen en kortingscodes in de webshop.