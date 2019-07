6x bijzondere routes met het ov

Met de trein, bus of boot reis je van A naar B, maar soms is de rit zelf al heel bijzonder – als je er maar oog voor hebt. Van Leeuwarden tot aan Maastricht: dit zijn onze zes favoriete ov-routes.

Van skyline tot bos

De Waterbus is een boot die je vanaf Rotterdam naar Dordrecht en de Biesbosch brengt. Bewonder de skyline van Rotterdam vanaf het water, verken het historische centrum van Dordrecht en sluit af met een fijne boswandeling.

Naar het strand

De spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort aan Zee is een van de oudste van Nederland. Onderweg is van alles te zien: het begint al bij het oude station van Haarlem. Geniet van de mooie, groene buitenwijken van Overveen, die langzaam overgaan in het duinlandschap van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Onderweg kun je loslopend wild tegenkomen en als je geluk hebt ook hertjes.

De drukte achter je laten

Wil je even het drukke centrum van Amsterdam uit? Stap dan op een van de gratis pontjes die je over het IJ brengen richting noord. Onze favoriet is pont 905 naar de NDSM-werf, want daar zit je het langst in (ruim een kwartier). Ook leuk is het ritje tussen het Azartplein (Java-eiland) en de Zamenhofstraat (Noord).

Door de Limburgse heuvels

Wil je Limburgse natuur verkennen zonder de wandelschoenen uit de kast te moeten halen? Stap dan op bus 57 van Maastricht naar Gulpen. Onderweg zie je heuvellandschap en heel veel groen. Zie je iets moois onderweg? Dan kun je natuurlijk gewoon uitstappen en een paar bussen later weer instappen.

Op treinsafari

De trein van Lelystad naar Almere rijdt dwars door de Oostvaardersplassen. Een mooi natuurgebied met veel dieren: hooglanders, paarden, roofvogels… In 2016 is deze reis gekozen tot mooiste treinreis van Nederland. Ga er lekker voor zitten en neem je verrekijker mee.

Over de Afsluitdijk

Geniet van een weids uitzicht over het IJsselmeer en pak bus 350 die over de Afsluitdijk rijdt. Stap in bij Alkmaar en stap uit bij Leeuwarden. Of maak een tussenstop bij het Monument, waar je kunt uitwaaien en de Waddeneilanden ziet liggen.

Bron: RTL Nieuws Fotografie Josh Nezon/Unsplash.com (openingsbeeld), Frans/Unsplash.com