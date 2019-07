Boekentip voor je (eerste) soloreis

Twijfel je of alleen op reis gaan iets voor je is? Journalist Liesbeth Rasker schrijft in Solo reizen – Hoe je in je eentje de wereld trotseert waarom het volgens haar niet eng, moeilijk of gek is.

‘Over waarom je een keer moet soloreizen zijn lange en gewichtige stukken te schrijven, maar uiteindelijk komt het neer op twee simpele dingen. Ten eerste omdat het ontzettend leuk is, en ten tweede omdat er weinig leuke dingen zijn waar je ook nog eens zo veel van leert en voor de rest van je leven profijt van hebt,’ schrijft Liesbeth in de inleiding van haar boek.

In Solo reizen – Hoe je in je eentje de wereld trotseert neemt ze je mee naar de landen die ze al bezocht, zoals Zweden, Italië, Thailand en De Filipijnen. Ook geeft ze tips voor als je zelf alleen op pad gaat en schrijft ze eerlijk over eenzaamheid, algemene misère en het luisteren naar je eigen gevoel.

Nieuwsgierig naar het boek? Je vindt het hier.

Meer verhalen over reizen vind je in onze special Flow Reizen.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Adam Sun/Unsplash.com