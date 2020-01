Dit is de populairste NS-wandeling van 2019

Ken je de NS-wandelingen al? Je loopt met een routebeschrijving én routekaart van station naar station. De ene wandeling is 5 km, de ander 25. En dit is de populairste van 2019.

Wandelingen in het Baarnse Bos, in Rhenen en op de Veluwe stonden hoog, maar de rondwandeling in Castricum, een oude wandelroute van de Nederlandse Spoorwegen, staat in 2019 op nummer 1. Hoewel deze niet meer op de website van NS zelf staat, vind je hem nog wel op Wandelzoekpagina.nl. De wandeling gaat door een prachtig duingebied en is 13 km. Je kunt nog steeds de routebeschrijving downloaden en er is ook een routekaart en GPS Track.

Meer NS-wandelingen vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Alex Talmon/Unsplash.com