Duurzaam reizen: 4 tips

We proberen al met eigen tasjes naar de supermarkt te gaan en lezen ons steeds meer in als het op duurzaamheid aankomt. Maar hoe pas je dit toe tijdens je vakanties? 4 tips voor duurzaam reizen.

Probeer voor duurzaam vervoer te gaan

Zoals het pakken van de fiets in plaats van de hop on-bus als je een stad gaat verkennen. Een trein in plaats van een vliegtuig waar mogelijk, en een bus in plaats van de auto. Reis je naar een ver land en heb je het vliegtuig nodig om op de plaats van bestemming te komen? Probeer dit dan te compenseren op een andere manier. Het helpt ook om wat meer te betalen en rechtstreeks te vliegen, zodat je minder hoeft over te stappen en dus minder co2 verbruikt.

Neem je eigen waterfles mee

Zo hoef je niet iedere keer plastic flesjes in de winkel te kopen. Is het kraanwater niet drinkbaar en is er ook geen tap met schoon drinkwater, probeer dan voor de meest duurzame optie te gaan: koop een grote verpakking water en vul je eigen waterfles, in plaats van heel veel kleine plastic flesjes te kopen.

Zoek eens op ecotoerisme

Genoeg accommodaties die rekening houden met het milieu. Zo kom je vaak ook nog eens op bijzondere plekken, zoals in (luxe) boomhutten en op mooie kampeerplekken, die je normaal niet zo snel zou vinden.

Koop bij lokale winkels

En probeer vooral lokale gerechten. Omdat deze producten uit de regio komen, leggen ze een veel kortere afstand af dan bijvoorbeeld spullen uit een compleet ander land. Hierdoor draag je bij aan een beter milieu.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Taylor Simpson/Unsplash.com