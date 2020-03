Even afkoppelen: sapkuur in de Algarve

Als je altijd maar mensen om je heen hebt, kun je soms kwijtraken wat je zelf eigenlijk wilt. Soms kan een weekje van de radar gaan helpen: even afkoppelen. Jolanda Dreijklufft is managing editor bij Flow. Tijdens een week in de Algarve realiseerde ze zich dat ze zich prima alleen redt en vermaakt.

“Ik wilde al langer eens alleen weg, even uit het normale leven, even stilstaan. Een half jaar geleden gunde ik mezelf een sapkuur in de Algarve. Het leek me fijn om bewust met voeding en bewegen bezig te zijn. De week ervoor stopte ik al braaf met koffie, alcohol en suiker. Eenmaal ter plekke merkte ik hoe prettig het was om nergens over na te hoeven denken: om half acht ’s ochtends een strandwandeling, later op de ochtend fitness of yoga en aan het eind van de middag ook weer sporten.

Tussendoor kon je naar het strand, je laten masseren en lekker luieren. En drie keer per dag stond er een sapje klaar. Aanvankelijk vond ik dat ik contact met ‘de groep’ moest maken, maar op de derde dag bedacht ik dat ik dit voor mezelf deed en helemaal níks hoefde. Na het avondsapje trok ik me terug op mijn kamer en ik realiseerde me dat ik me alleen prima vermaak en red. Sindsdien bouw ik die momenten thuis ook vaker in – althans, dat probeer ik. Ik eet nog steeds bewuster dan voorheen en ik ga nu écht drie keer per week sporten, want ik wil net zo fit blijven als vlak na die week.”