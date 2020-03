De Boekenweek 2020 is weer in aantocht, en dat betekent weer één dag gratis reizen met de trein door heel Nederland. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is het Boekenweekgeschenk.

Op zondag 15 maart hoef je alleen Leon & Juliette van Annejet van der Zijl te laten zien, dat op deze dag geldt als je treinkaartje. NS over deze traditie van gratis reizen met het Boekenweekgeschenk: “NS draagt lezen een warm hart toe, want lezen is één van de favoriete tijdsbestedingen in de trein. Reizen met de trein geeft een moment van ontspanning, een moment voor jezelf.” Je krijgt het Boekenweekgeschenk cadeau als je voor tenminste € 15 aan Nederlandstalige boeken koopt.

Meer informatie voor het gebruik van het Boekenweekgeschenk als treinticket vind je op de website van NS.

Fotografie Lukas Boekhout/Unsplash.com