Het rustige Ibiza: 3 plaatsen

Voor wie graag wegblijft van de massa en liever het gemoedelijke opzoekt: drie ‘stille’ streken op Ibiza.

We zijn groot fan van tripjes naar de grotere steden en plaatsen in Europa, maar je komt er door de vele andere toeristen en vaak een strakke planning niet altijd van tot rust. Daarom maakten we een lijstje van gebieden per land/eiland die een stuk rustiger zijn. Deze keer: het rustige Ibiza.

Natuurpark Ses Salines, zuiden

We kennen Ibiza vooral van de mooie zandstranden en de kustplaatsen waar je tot in de late uurtjes kunt dansen. Heb je meer behoefte aan een stille (strand)wandeling in de natuur, dan is natuurpark Ses Salines in het zuiden een fijne plek. Je vindt er zoutmeren en lange stranden, ook zijn er meerdere wandelroutes met prachtig uitzicht.

Sant Carles de Peralta, oosten

Een rustig dorpje aan de oostkust met een wit kerkje, wat barretjes en een aantal winkels. Iets verderop vind je de bekende hippiemarkt Las Dalias, waar je in de zomer op maandag, dinsdag en zondag naartoe kunt.

San Miguel en San Juan, noorden

Wie het rustige Ibiza op wil zoeken, zit goed in het noorden. Hier vind je nog rustige en authentieke dorpjes zonder massatoerisme. Vooral San Miguel en San Juan zijn aanraders.

Tekst Bente van de Wouw

