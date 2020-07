Lange fietsroutes in Nederland

Voor als je zin hebt in een lang stukje fietsen. Deze fietsroutes in Nederland zijn de moeite waard.

LF-routes, oftewel Langeafstand Fietsroutes, lopen door heel Nederland. Zo heb je routes van Limburg naar Zuid-Holland en van Noord-Holland tot de grens van België. Sommige kun je in een paar dagen fietsen, zoals de Hanzeroute van Kampen naar Millingen, die 135 kilometer bedraagt. Ook als je wat langer onderweg wilt zijn, zijn er genoeg mogelijkheden. Zo zijn er meerdere routes tussen de 200 en 600 km en als je echt voor een groot fietsavontuur gaat, kun je de Ronde van Nederland fietsen, die in totaal 1385 km lang is. Deze routes vielen ons op:

LF4: Midden-Nederlandroute

Deze route start in Den Haag en eindigt in Enschede. Je komt langs kleine dorpen en oude boerderijen. Langs groene weides en bos. Vooral het stukje op de Veluwe is schitterend door de hoogteverschillen. Wel even flink doortrappen op de steile stukken. In totaal bedraagt deze route 300 kilometer. LF13: Schelde-Rheinroute

Fiets van Vlissingen naar Venlo met deze route van in totaal 285 kilometer en ontdek zuidelijk Nederland. De route is afwisselend en je passeert niet alleen kleine dorpjes, maar ook grotere steden zoals Breda. LF7: Oeverlandroute

Met deze route start je in Schoorl, in het noorden van Nederland, en eindig je in Maastricht, helemaal in het zuiden. Water speelt een belangrijke rol tijdens deze fietstocht. Zo kom je onder andere langs de Zaan, het IJ, de Amstel, de Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Ronde van Nederland

We noemden hem net al, maar de langste route in Nederland mag niet ontbreken in dit rijtje. De route bestaat uit meerdere aaneengeregen LF-routes en loopt langs de grenzen van Nederland. In totaal bedraagt de route 1385 kilometer. Op de route kun je starten en eindigen waar je wilt.

