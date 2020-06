Met deze activiteiten krijg je thuis dat vakantiegevoel

Hoera voor de thuisvakantie! De BBQ aan in de tuin, de zonsondergang bekijken vanuit je ligstoel en filmavonden tot in de late uurtjes. Hoe krijg je ook in eigen huis dat vakantiegevoel? 5 ideeën.

Klap de laptop dicht

Grote kans dat jij je laptop (en daarmee je werkmail) nooit meeneemt op vakantie. Nu je gewoon thuis bent, is het verleidelijk om hem toch af en toe open te klappen. Mailtje hier, berichtje daar. Probeer het scherm tijdens je vakantie eens op zwart te houden. Ga voor een vakantie-ontbijt

Het is een van de fijnste dingen van een vakantie: het ontbijt. Maak er iedere ochtend een zoals je dat normaal gesproken zou doen. Met een stokbrood onder de arm van de bakker afkomen, verse croissantjes bakken of zelf je eigen jam maken. Ga naar buiten

Op vakantie zijn we vaker buiten dan normaal, en ook tijdens je thuisvakantie kun je de hort op. Ga voor een dagje strand of een boswandeling, neem een boek de tuin in of zet je tentje op in je eigen gras. Organiseer een filmavond

Voor op de regenachtige dag: houd een filmdag met een reisthema. Er zijn genoeg films die zich afspelen op wereldse plekken. Zo waan je je toch nog een beetje in het buitenland. Speel (bord)spelletjes

Menig avond op de camping begint en eindigt met een spelletje. Een potje kaarten of een uurtje dobbelen, bijvoorbeeld. Organiseer ook eens zo’n middag of avond thuis. In onze Vakantiebox vind je bijvoorbeeld omkeerkaartjes die je kunt gebruiken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Floor van Koert