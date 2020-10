NS-wandelingen: 4 routes voor in 2020

In deze tijd waar alles onzeker is, kunnen we gelukkig nog wel de wandelschoenen aantrekken en naar buiten stappen. Ken je de NS-wandelingen al? Je loopt tijdens deze wandelroutes van station naar station. Wij zetten er vier op een rijtje.

Helderse Duinen

Deze wandeling start bij station Den Helder Zuid en eindigt bij station Den Helder. Je duikt onder meer het natuurgebied De Nollen in, je vindt er onverharde paadjes door duinvalleien en dennenbossen. Vervolgens passeer je de vuurtoren Lange Jaap en kan het uitwaaien echt beginnen. In de binnenstad van Den Helder kun je een pauze nemen op een terras. De route is 15,5 km. Je kunt ‘m ook inkorten naar 9,5 of 14 km.

Deze NS-wandelroute vind je hier.

Blauwe Kamer Rhenen

Dit is een rondwandeling van en naar station Rhenen. Je komt onder meer langs de weidse uiterwaarden van de Nederrijn en je loopt door natuurgebied De Blauwe Kamer en de Grebbeberg. Mocht je na de wandeling nog niet moe zijn, dan kun je ervoor kiezen om wat extra kilometers te maken door de binnenstad van Rhenen te bekijken. In totaal bedraagt deze route 17,5 km met veel mogelijkheden om in te korten.

Deze NS-wandelroute vind je hier.

Gein en Vecht

Je start bij station Abcoude en eindigt 14 km later bij station Weesp. Tijdens deze wandeling kom je langs de idyllische rivieren het Gein en de Vecht, inclusief eeuwenoude buitenhuizen aan hun oevers. Ook Fort Nigtevecht ligt op de route, een oude verdedigingslinie die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Er zijn mogelijkheden om de route in te korten.

Deze NS-wandelroute vind je hier.

Krickenbecker Seen

Even te voet naar Duitsland en weer terug wordt mogelijk met deze route. Je start bij station Kaldenkirchen, het eerste station over de grens, en eindigt in Venlo. Onderweg kom je door het natuurgebied Krickenbecker Seen, met vier meren in de vorm van een klaverblad, waar het riviertje de Nette dwars doorheen stroomt. De route bedraagt 16,5 km en er zijn mogelijkheden om in te korten.

Deze NS-wandelroute vind je hier.

Meer lezen over NS-wandelingen?

Op Flow hebben we meer NS-wandelingen getipt die de moeite waard zijn.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Tom Winckels/Unsplash.com