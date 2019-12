Pelgrimsroute: St. Olav door Zweden en Noorwegen

Steeds meer mensen ontdekken de pelgrimstocht en ook de St. Olav door Noorwegen en Zweden wordt steeds populairder. Meer over de route.

De noordelijkste pelgrimsroute in de wereld: van Zweden naar Noorwegen via de Sint-Olavsroute. In totaal kent deze pelgrimsroute 6 varianten, maar allemaal komen ze uit bij de Nidarosdomen-kathedraal in Trondheim. Vertrek je vanaf Selånger in Zweden, dan loop je in totaal 564 kilometer naar je eindbestemming. Je kunt er ook voor kiezen om alleen door Noorwegen te lopen en te starten vanaf Oslo, dit wordt het Gudbrandsdalen-pad genoemd, in totaal 643 kilometer.

Je kúnt de tocht in zo’n 4 weken lopen, zowel vanuit Zweden als vanuit Oslo. Maar wil je echt de tijd nemen, dan doe je er ongeveer 6 weken over. Overnachten kun je in je eigen tentje (wildkamperen is overal toegestaan in Zweden en Noorwegen), of je slaapt in berghutten of bij mensen thuis.

Meer informatie over deze pelgrimstocht vind je hier.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Torbjorn Sandbakk/Unsplash.com