Rustige plekken om te kamperen

Niks fijner dan met je tentje in de natuur staan tijdens het kamperen. Maar waar vind je die rustige plekken nog? 3 tips om ze te vinden.

Wakker worden met alleen het geluid van fluitende vogels, een boek lezen zonder gestoord te worden, een duik in een meer nemen waar verder niemand is. Hoewel het niet altijd makkelijk is om nog zo’n rustige plek te vinden, zijn ze er wel degelijk. Ook in Nederland. Zo word je zoektocht naar een rustige plek om te kamperen in de natuur een stuk prettiger.

Logerenbijdeboswachter.nl/kamperen

Op deze website van het Staatsbosbeheer vind je een overzicht van rustige campings, vaak midden in de bossen. In iedere provincie vind je er minimaal één en je kunt aangeven hoe je wil kamperen: met de tent, vouwwagen, caravan of met de camper. Natuurkampeerterreinen.nl

Voor een rustige camping, midden in de natuur en vaak kleinschalig, kun je terecht op deze website. Ze bieden niet alleen een overzicht van verschillende campings die aansluiten bij jouw voorkeur, je vindt er ook tips rondom kamperen. Zoals waar je een vuurtje mag stoken en hoe je vogels rondom je parkeerplek leert herkennen. Het Groene Boekje

Wil je alle natuurkampeerterreinen in een prettige, overzichtelijke gids hebben, dan is Het Groene Boekje een uitkomst. Je kunt het boekje aanschaffen op de website Natuurkampeerterreinen.nl. Het fijne aan dit boekje is dat je er ook meteen de Losse Natuurkampeerkaart bij krijgt, die verplicht is voor het kamperen op dit soort terrein.

*Liever kamperen bij de boer? Hier verzamelden we ook tips voor.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Ali Kazal/Unsplash.com