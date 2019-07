Vakantietip: boeken zonder lang te zoeken

Uren kon journalist Bas Maliepaard in het pre-vader-tijdperk zoet zijn met het vinden van dé B&B of dat knusse hotel in een pittoreske plaats voor de perfecte mini-break. Maar inmiddels weet hij dat je in een hotel aan de snelweg ook prima tot rust kunt komen. Hij deelt zijn vakantietip.

Vakanties boeken was tot een paar jaar terug bij ons thuis nooit een erg gezellige activiteit. Dat had vooral te maken met mijn keuzestress. Dat eindeloze heen en weer klikken tussen al die websites en vooral het lezen van de gekmakende reviews (de een prijst het ontbijt de hemel in, de ander hekelt de gehorigheid) leidde nogal eens tot wrevel tussen mijn man en mij. “Boek nou maar gewoon wat,” beet hij me dan toe, als ik weer een hele avond de vakantievoorpret vakkundig aan het weg-googelen was. “Het gaat erom dat we even weg zijn.”

Sinds we jonge kinderen hebben, hang ik dat principe opeens ook aan. Ik ben veel makkelijker geworden, omdat ik ’s avonds simpelweg te moe ben om lang vakantieresearch te doen. Bovendien maakt het me niet meer zo veel uit wáár een bed staat, want het is al een luxe op zich als we een nacht met z’n tweeën kunnen doorslapen. Langere vakanties zonder kinderen zijn vanwege ons werk moeilijk te plannen (even los van de vraag of we onze peuterzoon en babydochter langer dan een paar dagen kunnen missen). Maar een nacht (of twee) weg is wel te regelen.

Lees ook: 5 tips voor een avontuurlijke vakantie

Dus dat doen we, een paar keer per jaar. Want tijdens zo’n nacht weg kom je weer even aan elkaar toe en gapen die volle wasmand, de werklaptop of de speelgoedchaos in de woonkamer je niet de hele tijd aan. Alleen dat werkt al heel ontspannend.

De selectie van een reisbestemming gaat nu als volgt: we kijken op Google Maps welke grotere steden er binnen ruim een uur rijden van onze ouders liggen – want als we de kinderen in de ochtend op hun logeeradres hebben afgezet, willen we voor de lunch ‘op vakantie zijn’. Dan kijken we op de grootste boekingssite naar een goedkoop hotel, dat ook best op een industrieterrein mag staan. Zolang er maar huur- of leenfietsen zijn of een (pendel)bus naar het stadscentrum. Zo zijn we het afgelopen jaar naar Den Bosch, Arnhem en Zwolle geweest. Als ik bij de receptie de kamersleutel in ontvangst neem, heb ik meteen het vakantiegevoel te pakken.

Meer reisverhalen vind je in het Flow Vakantieboek.

Tekst Bas Maliepaard Fotografie Heather Ford/Unsplash.com