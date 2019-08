Bente maakte een treinreis door Europa

In het Flow Zomerboek delen we de vakanties waar we een speciale herinnering aan hebben. Flow’s online editor Bente vertelt over haar treinreis door Europa.

“Als kind vond ik het al fantastisch om met de trein te gaan. Het was zo spannend om ergens in te stappen en met grote snelheid naar een onbekende bestemming te reizen. Die liefde voor lange treinritten is altijd gebleven. In de zomer van 2014 kocht ik een Interrail-ticket waarmee ik een maand kon reizen door heel Europa.

Ik nam de hogesnelheidstrein naar Parijs, sliep in de nachttrein naar Florence en heb uren op een station in Slovenië gezeten, wachtend op een trein die maar niet kwam. Ook Rome, Pisa, Zagreb, Ljubljana, Bled en Wenen kwamen voorbij. Ik sliep in van die goedkope hostels – waar soms niet eens gordijnen hingen – en in slaapzalen waar om vier uur ’s nachts het licht aanging omdat dronken toeristen niet beseften dat sommigen al wel sliepen.

Tegen het eind van de reis was ik zo moe van alle indrukken en slechte nachten, dat ik midden in een dierentuin bij de apen in slaap ben gevallen. Vermoeiend was het dus wel, maar het gaf ook dat ultieme gevoel van vrijheid waar ik zo blij van word.”

Tekst en beeld Bente van de Wouw

