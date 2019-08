Het tiny house van Ashley

Hoe is dat nou eigenlijk, wonen in een huis van twintig vierkante meter? Wij vragen het aan tiny housers uit binnen- en buitenland. Ashley, haar man en drie kinderen verblijven tijdelijk in een verbouwde camper in het zuiden van Californië.

Waar staat jullie camper?

“Op het stuk land dat we zes maanden geleden hebben gekocht. We wonen er totdat ons huis af is. Dat zijn we nu aan het bouwen.”

Waarom zijn jullie kleiner gaan wonen?

“Voor ons was het nu noodzaak, maar ik zou er zo nog een keer voor kiezen. De eerste maand moesten we er allemaal aan wennen om met vijf mensen in zo’n kleine ruimte te wonen. En we kwamen erachter dat we veel dingen voor lief namen, zoals een wasmachine en vaatwasser.”

Wat is er zo fijn aan wonen in een camper?

“Vooral het besef dat we eigenlijk heel weinig nodig hebben. Eerst hadden we een groot huis met vijf slaapkamers. Ik dacht altijd dat ik minimalistisch woonde, maar dat klopte niet. In een camper wonen met vijf mensen, dát is minimalistisch leven. Het is fijn dat we nu plezier kunnen halen uit de kleine dingen.”

Zijn er ook minder leuke kanten?

“Soms is het lastig met drie kinderen in een kleine ruimte. Ik geef ze taakjes om bezig te blijven en soms stuur ik ze even naar buiten.”

Wat is je tip voor als je overweegt om ook simpeler en met minder spullen te gaan leven?

“Ga je kleiner wonen, neem dan zo min mogelijk spullen mee. Je denkt dat je veel nodig hebt, maar dat is niet zo. Het is juist comfortabeler met minder spullen in huis. Ik heb de volgende regel voor ons: als er iets nieuws in huis komt, gaat er iets anders uit. En een andere tip: wees wat minder streng voor jezelf. Je mini-huis ziet er niet altijd mooi uit en het is niet altijd makkelijk. Maar morgen is weer een dag, en kleiner wonen is een mooie kans om te groeien.”

