Het tiny house van Autumn

Hoe is dat nou eigenlijk, wonen in een huis van twintig vierkante meter? Wij vragen het aan tiny housers uit binnen- en buitenland. Autumn woont met haar man en peuter in een trailer in Californië.

Waar staat jullie tiny house?

“Op dit moment in Truckee, Californië. We zijn acht keer verhuisd sinds we onze trailer kochten.”

Wat zijn je overwegingen om kleiner te gaan wonen, en hoe ging dat in z’n werk?

“Mijn man reist voor zijn werk veel door de Verenigde Staten. We kozen ervoor om in een trailer te gaan wonen zodat we samen konden reizen en onze kinderen opvoeden.”

Wat maakt wonen in een tiny house zo fijn?

“Het gevoel dat we elk moment op reis kunnen vinden we het fijnst. De kinderen zijn nu nog jong genoeg om ze overal mee naartoe te nemen en we hebben de luxe van een huis op wielen.”

Zijn er ook minder leuke kanten?

“In een klein huis wonen met een peuter is niet altijd makkelijk. In tien minuten gaat het hier soms van schoon naar een grote rommel. Dan draai ik me om nadat ik heb opgeruimd en zie ik dat Bear alles alweer op de grond gooit.”

Wat is jullie tip voor als je overweegt om ook simpeler en met minder spullen te gaan leven?

“Ga van alles houden dat je in huis neemt. Het is zo makkelijk om met minder te leven als je waarde hecht aan ieder item in je huis.”

Photography Autumn Bailey