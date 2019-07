Zo werkt WeChat in China

Smartphones zijn onmisbaar in China, want ze worden er nog veel intensiever gebruikt dan bij ons. Vooral de app WeChat is populair. Journalist Caroline Buijs laat zich bijpraten door de Chinese Angie Guo.

Op ons tafeltje in het restaurant zit een QR-code die Angie alleen even via de app op haar telefoon hoeft te scannen, en de rekening is betaald. En op elke straathoek in Beijing staat wel een rij oranje of gele huurfietsen (een groot verschil met tien jaar geleden, toen de fiets bijna uit het straatbeeld verdwenen leek te zijn) die je ook met WeChat kunt huren. Je scant de QR-code onder het zadel en de fiets gaat van het slot.

Ook handig: je hoeft de fiets niet op dezelfde plek terug te zetten. Zo vertrekt Angie ’s avonds, omdat het regent, weer per taxi naar huis in plaats van op haar huurfiets. Een taxi bestellen, betalen, haar ID-kaart laten zien, reizen met bus en metro: Angie gebruikt overal haar telefoon voor.

Benieuwd hoe WeChat werkt? The New York Times maakte er een filmpje over dat je hieronder kunt bekijken.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Pim Chu/Unsplash.com

