Bijzonder adresje: brood en taart bij Stoet in Enschede

Als je recensies opzoekt over Stoet, komt het woord ‘huiselijk’ het meest naar voren. Het is soms moeilijk om rust te vinden in een drukke stad, maar bij Stoet maken ze het je makkelijk.

Even uit de drukte stappen, midden in de stad. Om een boek te lezen (dat je net bij de bieb hebt gehaald die erachter zit), bij te praten met een vriendin of gewoon wat voor je uit te staren. Dat kan allemaal bij Stoet (Twents voor ‘brood’) in Enschede. Je kunt de hele dag (behalve zondag) tussen het groen en de retromeubels terecht voor een goede flat white met huisgemaakt lekkers (appelhavermouttaart, caramel flapjack), een ontbijtje (yoghurt- of havermoutbowl) of lunch (dikke plak brood met bietenhummus of smashed avocado).