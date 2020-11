Camping BuitenLand in Drenthe

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In Drenthe ligt BuitenLand, een camping met eigenzinnige accommodaties.

Wat is er zo fijn aan camping BuitenLand?

Voor een bijzonder verblijf zit je goed op camping BuitenLand, die vlakbij het bos en een zwembad ligt. Je kunt de dag invullen zoals je zelf wilt. Je kunt bijvoorbeeld een boek lezen, rond een kampvuur zitten, wandelen, zwemmen of mensen ontmoeten in de BuitenBar.

Het leuke is ook dat de accommodaties door creatievelingen zijn gebouwd (je kunt er ook je eigen huisje bouwen en dat te huur aanbieden) en dus allemaal verschillend zijn. Kies je voor de Grote Vriendelijke Bus, Strandhuis Jojo, De Wildernis of Greenhouse?

Wat krijgen we voor ontbijt?

De BuitenBar is het hart van de camping. Hier ben je de hele dag door welkom voor ontbijt, lunch, diner of een borrel bij het kampvuur. De kok kookt zo veel mogelijk met lokale producten.

Onze tip

Bij BuitenLand worden bijzondere activiteiten georganiseerd, elke keer weer anders. Doe mee aan yoga (ook voor kinderen) of reserveer een keer de hot tub.

Lekker eten bij camping BuitenLand

Er worden regelmatig pizza’s gebakken op de camping, in een grote pizzaoven. Heerlijk om na een dag buiten spelen, zwemmen, klimmen, klauteren en ontspannen ook nog verwend te worden met een homemade pizza.

Vanaf € 17 per nacht op basis van logies.