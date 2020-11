de trommel in domburg

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Bij het leukste dorpje van Zeeland – Domburg – liggen de vakantiewoningen van de Trommel. Knusse huisjes voor twee, schuurwoningen voor zes of het voorhuis voor acht personen.

Wat is er zo fijn aan de Trommel?

Je bent slechts 140 meter van het strand verwijderd en zit dichtbij het gezellige Domburg. Vakantieverblijf de Trommel heeft zeven verschillende vakantiewoningen, elk met een eigen karakter. Van licht en zonnig tot stoer en robuust. ’s Avonds loop je nog even naar het strand om vervolgens moe maar voldaan je comfortabele bed in te duiken. Met het dakraam open hoor je de zee.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf of ga naar Domburg voor een biologisch ontbijt (met zuurdesem en speltbrood) bij de Bier en Melksalon.

Onze tip

Van juni tot oktober is Hof Hazenberg geopend, een pluktuin voor bloemen en fruit. Gezellig voor in je vakantiewoning en lekker voor onderweg. Gun jezelf even een moment op het terras met een stukje huisgemaakte taart.

Lekker eten

Bij een vakantie aan zee wil je natuurlijk ook de zon in de zee zien zakken… Ga voor een diner aan zee naar Paviljoen Strand90, voor verse vis en vlees van de Big Green Egg. Daarna zakk je neer op een van de loungebanken om te genieten van het uitzicht.

Vanaf € 325,- per midweek/weekend.