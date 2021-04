Duurzaam overnachten met privébos: De Oude Zondagsschool

Slapen in een oude school, midden in de velden mét privébos. Het kan bij bijzonder adresje De Oude Zondagsschool.

Dit huis uit 1924 heeft lang dienst gedaan als zondagsschool voor de jeugd van het platteland. Nu is het op een duurzame manier verbouwd tot een vakantiehuis met ruime woonkamer, luxe keuken en meerdere slaapmogelijkheden.

Wat vooral bijzonder is aan deze plek, is het uitzicht op de velden. Het vakantiehuis ligt vrijstaand in de weilanden en er is zelfs een privébos, helemaal alleen voor jou en je gezelschap. Een regenachtige dag? Ook geen probleem. Omdat het internet er supersnel is, kun je er ook voor kiezen om er in je eentje een weekje ‘thuis’ te werken.

Nog meer duurzame adresjes zoals De Oude Zondagsschool

Nog meer van dit soort adresjes vind je op de website van Eco Logies, een nieuw platform voor duurzaam en energieneutraal overnachten in eigen land.

