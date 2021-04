Bijzonder overnachten: de houten huisjes van Les Cabanes de Rensiwez

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. De houten huisjes van Les Cabanes de Rensiwez, in de Belgische Ardennen, zijn zo mooi, daar wil je nooit meer weg.

Wat is er zo fijn hier?

Het zijn romantische hutjes midden in de natuur. Zonder tv, radio, wifi en stadsgeluiden kom je hier helemaal tot rust. Je hoort alleen het ruisen van de wind of de roep van een uil. De inrichting van de elf hutjes zijn warm en sfeervol. Alles in de hut is van hout, van het terras tot aan de ingebouwde keuken. Ook heeft iedere hut een houtkachel. Ieder huisje is anders, in sommige staat het bed in het midden met een mooi uitzicht. In een andere slaap je in een knusse bedstee, gezellig dicht bij het vuur. Er zijn ook hutjes met een sauna of een Noors bad.

Onze tip

Wandelen, het maakt niet uit welke kant je uitloopt. Onderweg vind je klein dorpjes waar je in de meeste gevallen wel iets kunt eten. De brouwerij van Achouffe is op loopafstand.

Lekker eten

Bij Le Vieil Engreux krijg je op vertoon van de sleutel van je hut een aperitiefje (op dit moment tijdelijk gesloten ivm covid-19). Hier drink je een heerlijk lokaal biertje drinken en geniet je van de streekkeuken. Specialiteiten is wild in het seizoen en gerechten met paddenstoelen.

Leuk om te weten

Stelletjes die pas getrouwd zijn of hun trouwdag komen vieren krijgen een klein cadeautje.

Huisje voor 2 personen voor een weekend kost € 209,- tot € 324,- in het laagseizoen. Ontbijt is optioneel en kost € 10,50 per persoon.