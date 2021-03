Rijsgaardhoeve in Elburg: slapen in een authentieke plaggenhut

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Aan de rand van de Veluwe en hanzestad Elburg ligt de Rijsgaardhoeve. Een B&B waar je kunt overnachten in een authentieke plaggenhut en gebruik kunt maken van de kleinschalige wellness.

Wat is er zo fijn hier?

Over een slingerende landweg kom je aan en wanneer je dan het erf opstapt, begint de ontspanning. De rust omarmt je als een warme deken, de gastvrijheid en de ontspannen sfeer doen de rest. Bij B&B de Rijsgaardhoeve overnacht je in een plaggenhut of lodge. De eerste is onze favoriet. Aan de buitenkant authentiek en als in een openluchtmuseum, van binnen een verrassing, zo smaakvol ingericht én met romantische bedstede. Er staan slechts drie plaggenhutten op het erf, elk met een eigen en eigentijds interieur.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt geserveerd in de hooiberg. Met alle liefde brengt gastvrouw Ineke het ontbijt ook in een mand bij je plaggenhut. Huisgemaakte cruesli, verse yoghurt, brood van de bakker in Elburg, kaas van de lokale kaasboer. Het liefst alles uit de streek en zo vers mogelijk.

Onze tip

Combineer je verblijf in de B&B met een dagje wellness. De wellness in een authentieke schaapskooi is van een klasse apart. Rust & privacy gegarandeerd tijdens de behandelingen. Neem een modderbad, stap in de hooistoven, ontspan in oma’s kruidenkeuken en zet je lichaam aan het werk in het stookhok. Of dobber in de houtgestookte tobbe, zwem een paar baantjes in de natuurlijke zwemvijver en stap onder de molenraddouche.

Lekker eten

Wanneer je het stadje Elburg bezoekt, loop eens binnen voor de lunch bij Puur Elburg. Een streekwinkel met proeflokaal. Een gezellige plek om te proeven van de streekproducten die de eigenaresse binnen een straal van dertig kilometer haalt.

Rijsgaardhoeve.nl