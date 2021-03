Slapen in een Love Bubble in Lochem en Loosdrecht

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Als je afreist naar Lochem en Loosdrecht kom je je ‘love bubble’ vast niet uit. Bijna elk verblijf is uitgerust met welnessfaciliteiten en omringt door natuur.

Waarom is het zo fijn logeren hier?

Overnachten in een ‘Love Bubble’ is een geweldige ervaring. Het idee is dat je éénentwintig en een half uur samen in een bubbel vol liefde verblijft. Je wordt van hapjes en drankjes voorzien en hoeft er dus niet uit. Alle bubbles (met uitzondering van de Basic Bubble) hebben privéwellness faciliteiten.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt is heel uitgebreid en wordt om negen uur in de bubble geserveerd. Het bestaat uit lekker licht eten zodat je niet met een volle maag in het bubbelbad zit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van wat groeit en bloeit rondom, zoals de zelfgemaakte jam. Dat geldt overigens voor alle hapjes.



Onze tip

Het leukste om te doen, is hout verzamelen voor in de houtgestookte hottub, samen een glaasje drinken in het hete water onder de sterrenhemel, vol liefde in elkaars armen in slaap vallen en met de zonsopkomst wakker worden. Lekker naar buiten kijken en zien dat twee blije koeien je aankijken en de konijntjes in het gras dansen.

Lekker eten

Als je toch uit eten wilt, dan is huiskamerrestaurant Da Nonna Pippina in Almen heel leuk (helaas op dit moment gesloten vanwege covid). Dit wordt gerund door een Italiaanse dame die haar vakantieliefde achterna is gegaan. Als gast van een Love Bubble krijg je een bijzonder aperitiefje.