Voor een weekendje kamperen in de natuur hoef je echt de grens niet over. Want in Noord-Brabant vind je, midden in het natuurgebied De Maashorst, Charme Camping Hartje Groen.

Deze camping ligt midden in de natuur waar je door de uitgestrekte bossen en heidevelden kunt wandelen en fietsen. Bij terugkomst kun je op het terras een drankje drinken, óf bij slecht weer bij de open haard in de gemeenschappelijke boshut. Er zijn verschillende kampeerplekken, maar je kunt ook overnachten in een trekkershut of retro huurcaravan.

In het Holenbergbos vind je kampeerplaatsen met veel privacy en er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals live muziekoptredens en lange afstandswandelingen met gids.

Meer informatie over deze camping vind je hier.

Fotografie Charme Camping Hartje Groen