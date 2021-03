Camping Hartje Groen: verblijf midden in de natuur

Voor een weekendje kamperen in de natuur hoef je echt de grens niet over. Want in Noord-Brabant vind je, midden in het natuurgebied De Maashorst, Charme Camping Hartje Groen.

Deze camping ligt midden in de natuur waar je door de uitgestrekte bossen en heidevelden kunt wandelen en fietsen. Bij terugkomst kun je op het terras een drankje drinken, óf bij slecht weer bij de open haard in de gemeenschappelijke boshut. Er zijn verschillende kampeerplekken, maar je kunt ook overnachten in een trekkershut of retro huurcaravan. Altijd al weten weten hoe het is om in een tiny house te slapen? Ook deze vind je op Camping Hartje Groen.

Verblijf middenin de natuur in een ANNA-cabine bij camping hartje groen

Groener en rustiger dan dit wordt het niet. Sinds 2020 kun je ook in een ANNA-cabine verblijven, midden in het Holenbergbos. Deze cabine kun je helemaal aanpassen aan jouw wensen, stemming of het weer. In de basis is het een houten huisje met een dak, maar het huis kan ook ‘opengeschoven’ worden, zodat het middelste gedeelte compleet van glas is. Nog mooier: als het warm genoeg is, kun je ook dit glazen dak nog weghalen, zodat je woont, werkt en slaapt onder de hemel.

In het Holenbergbos vind je kampeerplaatsen met veel privacy en er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals live muziekoptredens en lange afstandswandelingen met gids.

Fotografie holenberg.com