Flow logeert bij: Zwier in Vinkeveen

Flow pakt de koffers en speurt naar fijne adresjes in eigen land. Online editor Bente sliep een weekend bij Zwier, een bijzondere plek aan de Vinkeveense plassen.

Zwier wordt ook wel de vrijhaven van de stad genoemd. Op 15 minuten rijden van Amsterdam bevind je je midden in de natuur. Met landweggetjes, een kleine haven en de Vinkeveense Plassen aan je voeten. Je slaapt in een van de grote bell-tenten, met een luxe boxspring, verwarmde dekens en een canvas dat opengeritst kan worden bij mooi weer. Overnachten kan ook in De Pakschuyt, een schip van 20 meter lang. En dan is er nog de eilandhut: een klein huisje op een privé-eiland, midden in de Vinkeveense Plassen.

Wat maakt het zo bijzonder?

Zwier ligt dichtbij de stad, maar zodra je een voet op het terrein zet, krijg je het gevoel dat je ergens in het buitenland vakantie aan het vieren bent. Midden in de natuur, maar toch met alle comfort van thuis. Vooral het niks-moet-alles-mag-gevoel is fijn. Zwier moedigt je aan om je telefoon even uit te zetten en écht in het moment te zijn.

Sinds kort vind je er ook een huiskamer met comfortabele leunstoelen, een openhaard, spelletjes en boeken om te delen en een menukaart met gezonde en lekkere maaltijden. Eigenlijk is Zwier de pauzeknop op je drukke leven.

Wat is er te doen?

Zwier is een plek waar niets hoeft en veel kan. Je kunt je dag beginnen met een ochtendduik in het natuurwater, zo vanuit je tent. Lees een boek op een van de strandstoeltjes of ontspan op een kleedje in het gras. De doeners kunnen er gratis suppen en kanoën en het is ook mogelijk om een sloep te huren – Zwier heeft verschillende vaar- en wandelroutes voor je klaarliggen. Tijdens je verblijf kun je ook een lesje yoga meepakken. Op dinsdag, donderdag (alleen tijdens de zomerweken) en zaterdag vindt om exact zes uur ’s avonds het aanschuifdiner plaats, een driegangendiner waarvoor iedereen samen aan een lange tafel in de huiskamer zit. Ook als je niet logeert bij Zwier kun je hieraan meedoen. De huiskamer waarin dit diner plaatsvindt, is ook te bezoeken voor een dagje onthaasten en om te lunchen/borrelen/dineren.

Dit vond Bente ervan

Ik heb nog nooit gekampeerd in eigen land. Meestal maak ik drie weken lang een rondreis, vaak buiten Europa, met een strakke planning. Dit was dus echt wat anders. Echt stilzitten en helemaal niets hoeven ben ik niet gewend. En om het nog een stukje lastiger voor mezelf te maken, zette ik dit weekend ook mijn telefoon voor 48 uur uit. Ik vond het dus best spannend, dat zwieren. Maar al in de eerste uren, tijdens het relaxen op mijn strandstoel voor de tent, merkte ik dat die spanning nergens voor nodig was. Wat een fijne plek om tot rust te komen.

Het is er stil, maar wel gemoedelijk. De natuur is overal om je heen en het voelt goed om de hele dag buiten te zijn. Ik ben de kayak ingestapt om de Vinkeveense Plassen te ontdekken, mijn vriend sprong vanuit zijn bed zo het water in voor een ochtendduik en we hebben ook nog een halve dag gewandeld. Maar het fijnst waren de avonden voor de tent. Met een boek, een drankje en wat te eten. Op de weg terug naar huis merkte ik hoe leeg mijn hoofd weer was, en dat zo’n weekendje niksen in eigen land eigenlijk fijner is dan een drieweekse rondreis waarbij je niet stilzit. Vooral als je dat niksen bij Zwier kunt doen. Mag ik nog een keer?