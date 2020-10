Hutje op de hei: een bijzondere plek om te overnachten

Ben jij op zoek naar een hutje op de hei? Bij Slapen op de Heide slaap je niet in een hutje, maar in een heerlijk huis dat zo uit een sprookje lijkt te komen.

Wat is er zo fijn hier?

Dit idyllisch huis staat midden in het bos. Omringd door bomen, heide en vennen lijkt dit hutje op de hei met rood-witte luiken rechtstreeks uit een sprookje te komen. Dit vakantiehuis – voor 5 personen – is onlangs volledig gerenoveerd. Hier kruip je gezellig samen bij de houtkachel of zit je bij mooi weer tot ’s avonds laat buiten, met alleen het geluid van de natuur om je heen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Dat mag je zelf verzorgen. Het huisje heeft een volledig uitgeruste keuken, waar je zelf een eitje kunt koken, broodjes in de oven kunt verwarmen en een lekkere kopje koffie of thee kunt zetten.

Onze tip

Bij het huis staan twee fietsen klaar. Spring op de fiets en rij door het mooie Markdal naar Breda. Je wordt beloond met gezellige terrasjes, winkelstraten en een sfeervol historisch centrum.

Lekker eten

Pannenkoekenhuisje ’t Smokkelaartje zit op loopafstand. In de winter is de loungebank bij de haard favoriet, ’s zomers is het terras een fijne tussenstop tijdens je boswandeling.

Dit hutje op de hei is alleen te huur per weekend of week, vanaf €425,- per weekend. Slapenopdeheide.nl

Meer bijzondere overnachtingen vind je hier.

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.