Ontdek de natuur in deze Achterhoekse boomhut

Misschien niet een uitstapje voor iemand met hoogtevrees, maar wel heel bijzonder: slapen in een boomhut. Bij Erve Veldink in het Achterhoekse Haarlo kan het.

Altijd gedroomd van een eigen boomhut in je tuin? Op het erf van deze boerderij vind je er een, waarín je kunt dromen. Je slaapt in een bedstee tussen het groen. Een scharrelende kip, een ver uitzicht over de velden en vooral veel hout.

Op het ruime terras van de boomhut kun je met je kop koffie of thee van het uitzicht genieten. Voor het sanitair moet je even naar beneden klauteren en naar de boerderij lopen, waar ook een kleine keuken is waar je gebruik van mag maken. Elektra is in ‘De Droomhut’, zoals de eigenaren het noemen, aanwezig. En heeft een tweepersoons- en een opklapbed. Ook geschikt dus om met je kind (dat kan klauteren) te overnachten.

Achterhoekse natuur

Het huisje ligt in Haarlo. Een klein dorpje in de Achterhoek, niet heel ver van de Duitse grens. Het gebied is door de natuur heel geschikt voor een wandeling of fietstocht. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon prima in het zonnetje een boek lezen.

Vind je de hut toch wat te hoog? Je kunt bij Erve Veldink ook overnachten in een Finse Kota of Cocon (een boomhut, maar dan op de grond) of in andere appartementen.

Neem een kijkje op de website van Erve Veldink.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Erve Veldink