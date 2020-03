Overnachting in een boomhut: hier kan het

Hoewel onze droom om te wonen tussen de bomen er vaak niet één, twee, drie inzit, kun je het wel voor een nachtje proberen. Gewoon in eigen land.

Luxe boomhut in Drenthe

Tolhek, heet-ie. Deze boomhut is helemaal nieuw en ligt aan de rand van Landgoed Tolhek in Anderen, een klein dorpje in Drenthe. Je zit er midden in de natuur. Je hebt er vrij zicht op de de weilanden en De Drentsche Aa. En als je gelukt hebt, zie je vanuit je luie stoel ook nog een aantal dieren. Reeën en konijnen laten zich regelmatig zien in de aangrenzende velden.

Het is geen klein stulpje met maar een paar kussentjes en een matras van stro, maar een paleis van hout en van alle comfort voorzien. Er zijn in totaal twee slaapkamers met een tweepersoonsbed en twee eenpersoonsbedden (er is ook een tweepersoons slaapbank in de huiskamer). De huiskamer is sfeervol en er is zelfs een compleet uitgeruste keuken en een luxe badkamer. Door de grote ramen en verschillende balkonnetjes haal je de natuur naar binnen. Wij kunnen ons geen fijnere plek voorstellen om tot rust te komen.

De natuur in

Naast vertoeven in de boomhut, kun je er ook op uit gaan dankzij de vele wandel- en fietspaden vanaf het vakantieverblijf. Zo loopt het Pieterpad direct langs het landgoed, en in de omliggende dorpen kun je terecht om even pauze te nemen. Bezoek je liever een stad? Assen en Groningen liggen op minder dan een halfuur rijden. Voor kinderen is er een klimpark in de buurt en worden er nog veel andere activiteiten georganiseerd.

Meer informatie over een overnachting in de boomhut vind je op de website van Landgoed Tolhek.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Landgoed Tolhek