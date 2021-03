Kom tot rust middenin de natuur in dit huisje op de Veluwe

Event tot rust komen in de natuur. Een bordspelletje doen, muziek luisteren of een boek lezen. Wij zien het wel zitten in dit huisje in Nunspeet.

Toegegeven, zelf snakken we af en toe best naar een andere plek dan thuis. Het boshuisje Noyr in Nunspeet lijkt ons zo’n ons daar zo’n fijne plek voor. Het ligt middenin de natuur en door de grote ramen ben je steeds omringd door groen. Het huisje is geschikt voor twee personen en net nieuw. Echt een plekje om even alle reuring te vergeten.

Het huisje van Marc en Nikkie ligt op een kleine boscamping in Gelderland. In de zomer kun je er buiten zitten met sfeervolle lampjes, in de winter kun je er opwarmen na een boswandeling. Met een kop thee in het verhoogde bed kijk je zo de bossen in. In de keuken kun je voor een eigen maaltijd zorgen, extra handig nu veel horeca dicht is.

De eigenaren hebben bewust gekozen om geen televisie in het huisje te zetten, zodat je echt van elkaar en de omgeving kunt genieten. Kies in plaats van Netflix dus eens voor een goed boek of spelletje of zet een fijne lp aan op de platenspeler.

Naar buiten

Het huisje ligt op de Veluwe, op loopafstand vind je de Zandenplas. Een plek om in de zomer te genieten van de zon aan het water en in de winter een mooie wandelplek. Het ligt vlakbij het stadje Elburg, de Elspeetse heide, twee zandverstuivingen en het Veluwemeer in de buurt. Heel fijn wanneer je het decor van je wandeltocht eens wilt veranderen.

Ben je benieuwd? Neem dan vooral eens een kijkje op hun site.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Noyr