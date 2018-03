Actie: Flow 2 en een poster naar keuze

Stel nu je eigen pakket samen in onze shop: Flow 2 + een poster naar keuze met 50% korting.

Omdat we zo van mooie beelden en illustraties houden, hebben we een speciaal pakket bedacht: de nieuwste Flow en een poster naar keuze.

Op onze Flow Posters staat werk van Flow-illustratoren zoals Deborah van der Schaaf en Valerie McKeehan. Ze zijn gedrukt op stevig 300 grams papier in A4 en A3, met op de achterkant informatie over de illustrator.

Flow 2 is ons vernieuwde nummer dat nu te koop is. Omdat we alweer tien jaar bestaan en zin hadden in wat nieuws, hebben we een aantal kleine veranderingen doorgevoerd. Flow blijft natuurlijk het tijdschrift dat gaat over onthaasten, klein geluk, simpeler leven en andere keuzes maken, maar je komt ook een aantal nieuwe rubrieken tegen. En we vonden het leuk om nog meer mooie foto’s toe te voegen.

Verder vind je vanaf nu bij elk nummer een los notebook met een mini-cursus, telkens over een ander onderwerp en met veel schrijfpagina’s. In het notebook bij Flow 2: schrijven om jezelf beter te leren kennen.

Stel nu je eigen pakket samen in onze shop met onze vernieuwde Flow 2 en een Flow Poster naar keuze, en je krijgt 50% korting op de poster. Zie de afbeelding voor alle mogelijke combinaties.

Wat krijg je?

*De korting wordt automatisch verrekend

*Deze actie loopt van 19 t/m 30 maart