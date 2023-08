6x wat ik leerde van mijn pup

Flow’s Ilse kreeg dit jaar een pup in huis. Dat bracht haar, behalve veel plezier, levenslessen waar ze zélf ook wat aan had. 6 dingen die ze leerde van haar hond.

Flow samen met Figo

In het halfjaar dat onze pup bij ons is, heb ik al veel over honden geleerd. Welke emoties dieren kennen, en in welk gedrag die geuit worden. Hoe je een hond kunt stimuleren (positief belonen) en hoe beter niet (straffen). Wat een hond nodig heeft, van de hoeveelheid slaap tot mentale uitdaging bijvoorbeeld. En hoe hij ontspant, zichzelf kalmeert, met angst omgaat, en zo nog veel meer.

Maar het leuke is: het hebben van een hond leerde me ook over mezelf. Deels omdat honden en mensen soms best op elkaar lijken (we zijn tenslotte beide dieren), deels omdat je het niet alleen kunt: opvoeden. Dit is wat ik de afgelopen maanden zoal opstak.

1. Rust nemen is belangrijk

Een van de eerste dingen die ik leerde bij puppycursus: pups hebben ontzettend veel slaap nodig, en na elke activiteit is één ding het allerbelangrijkst: rust. Bezoek gehad? Op cursus geweest? Druk gespeeld? Tijd voor rust. Een hyperactieve pup betekent niet dat hij méér moet doen om zijn energie kwijt te kunnen, maar dat hij overprikkeld is en slaap nodig heeft. Net als wij dus, na een drukke dag werken, veel sociale bezigheden, of gewoon leven met een volle agenda. Een avondje alleen zijn, even niks: dat is geen luxe, maar broodnodig af en toe.

2. Slecht weer bestaat niet

Iets waar ik vooraf een beetje tegenop zag: je hond moet er altijd uit, ‘weer of geen weer’. Lange wandelingen op mooie lentedagen, dat zag ik wel zitten. Maar de ommetjes waar paraplu’s of dikke wanten voor nodig zijn: mwah, iets minder. Tot ik een weekend weg was en de regen de hele dag met bakken uit de lucht kwam. We wandelden alsnog uren door het bos, en het was de beste wandeling in tijden. Regenjas aan, flink doorstappen, hond blij. Wat fijn eigenlijk om de druppels op je hoofd te voelen vallen en op dit soort momenten ook de natuur in te gaan. Slecht weer? Dat bestaat blijkbaar niet.

3. Je hebt minder controle dan je denkt

Nog een mythe die mijn hond me hielp ontkrachten: controle heb je zelden. Vóór onze pup in huis kwam, wilde ik dat alles perfect zou gaan: ik las me in over hondengedrag, keek filmpjes, kocht de halve dierenwinkel leeg. Bleek dat sommige dingen gewoon anders lopen dan volgens het boekje en dat – ja, logisch eigenlijk – elk dier anders is. Maar dat je ook dan een beetje kunt bijsturen, bijleren, en dat het ook dan goedkomt.

4. Je huisdier wordt je familie

Voor mensen die al lang een eigen kat, hond of ander dier in huis hebben, is dit vast een inkopper. Maar dat je huisdier zo’n onderdeel wordt van je eigen thuis, je groep, je familie, was een nieuwe ervaring. Onze hond hóórt bij ons. Waardoor ik veel bezig ben met of het wel goed met hem gaat. Want, aansluitend op puntje 3 hierboven: ook een dier kan gewoon ziek worden, net als wij. Dan doe je er als baasje toch alles aan om hem zich beter te laten voelen. Vaak zoek ik eerst op internet waarom hij zus of zo doet en wat hij nodig heeft, of bel ik de dierenarts. En ga zo nodig even langs, laat hem nakijken. Sowieso ben je in zo’n eerste jaar met regelmaat in een dierenkliniek te vinden, vanwege de nodige inentingen en ontwormingskuren. Kosten voor de dierenarts kunnen trouwens vrij snel oplopen. Niet gek dus dat steeds meer baasjes een zorgverzekering voor huisdieren afsluiten.

5. Een hazenslaapje doet goed

Komen we terug bij de categorie ‘rust’. Bij honden werkt slaap iets anders dan bij ons, al gaan we dezelfde slaapfases door. Mensen pakken (liefst minstens) acht uur slaap per nacht, honden doen de hele dag door dutjes, kunnen binnen no-time in diepe slaap zijn, en staan vaker op om even te verplaatsen. Daar kunnen wij best van leren: even neerploffen, een dutje doen, daarna weer klaar voor een middag werken, socializen, sporten et cetera. Of: spelen!

6. Hulp vragen helpt

It takes a village to raise a child, en misschien is dat bij een dier wel net zo. Want wat er allemaal komt kijken bij het opvoeden van een hond en hoe je dat vervolgens allemaal aanpakt: daarvan heb je vooraf geen idee. En wat is het dan fijn om tips te krijgen van vrienden, buren en andere mensen in je omgeving die die ervaring wel al hebben. Aan een ander toegeven dat je iets niet zo goed weet werkt verbindend. En een advies opvolgen en ontdekken dat die methode wél werkt kan een hele opluchting zijn. Iemand nog een tip?

Illustratie: Stocksy

Tekst: commerciële redactie