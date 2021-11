Beschermd tijdens je menstruatie: starten met menstruatie ondergoed

Bij Flow deden we laatst een fijne ontdekking om het onszelf wat makkelijker te maken tijdens de maandelijkse periode: menstruatie ondergoed. Vind je het nog spannend om te gebruiken? Misschien helpen deze ervaringen van andere vrouwen je op weg.

We mogen tijdens onze menstruatie best wat milder voor onszelf zijn. Want onze maandelijkse periode vraagt best wat van ons lijf en onze energiehuishouding. De menstruatie ziet er voor iedereen weer anders uit. De een maakt zijn favoriete eten, de ander neemt een lang bad en fijnzittende kleding kan je lijf (en daarmee ook je hoofd) wat rust geven.

Zo ontdekten wij initimawear by Libresse ™. Ondergoed speciaal ontwikkeld voor tijdens je menstruatie. Doei tampons, menstruatie cup, maandverband en stress, hallo broekje dat alles opvangt én comfortabel zit. Het maakt menstrueren niet alleen eenvoudiger en prettiger, maar ook duurzamer.

Ook eens proberen? Dan hebben we goed nieuws, want intimawear by Libresse ™ is, in tegenstelling tot menstruatie ondergoed van andere merken, heel gemakkelijk verkrijgbaar. Libresse introduceert als eerste bekende merk menstruatie ondergoed bij drogisterijen Kruidvat en Trekpleister. En dat maakt de overstap van bijvoorbeeld tampons naar ondergoed een stuk makkelijker.

Maar verandering is ook spannend, en misschien zit je nog met allerlei vragen in je hoofd. Ben ik wel goed beschermd? Hoe lang kan ik het dragen? En hoe kun je het broekje uitwassen? In onze vorige blogpost gaven we al antwoord op deze vragen, maar voor dat extra zetje in de rug is de ervaring van iemand die het al langer draagt best fijn.

Ervaringen met menstruatie ondergoed

Een van onze online editors vroeg aan vriendinnen en kennissen die het ondergoed al gebruiken: hoe bevalt het? De reacties zijn positief. Merlin zegt: “Ik draag het graag ’s nachts. Ik vind menstruatie ondergoed comfortabeler dan maandverband, wat ik voorheen droeg.” En Noraly zegt: “Menstruatie ondergoed geeft me een gevoel van vrijheid. Het is makkelijk en voelt fijn.”

En ook de eerste gebruikers van intimawear by Libresse ™ hebben positieve ervaringen. Linda: “Het is even wennen maar als je het eenmaal gewend bent, is dit super! Geen gedoe meer met meenemen van spullen en ergens moeten verschonen en geen geurtjes meer.” Mocht je je afvragen of dat wassen van het ondergoed niet gek of moeilijk is, stelt Marieke je gerust: “Het wassen vond ik niet vies en was simpel te doen.” En duurzaam is het dus ook. Claire: “Het is een fijne gedachte dat het veel afval scheelt.”

Ook Beteriele neemt wat zorgen weg met haar ervaring. Ze schrijft: “Natuurlijk was ik sceptisch: zou dit echt de hele dag goed beschermen? Best spannend om uit te proberen, dus heb ik de eerste keer de slip geprobeerd toen ik thuis aan het werk was. En ik was verrast: de slip beschermt goed, geen vieze luchtjes en niet doorlekken. Fijn!”